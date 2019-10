Folyamatosan szemmel tartja Csűrös Karolát a 83 éves Pásztor Erzsi. A legendás Szomszédok című telenovella két meghatározó sztárjának barátság több mint hat évtizedre nyúlik vissza a Színház- és Filmművészeti Egyetemig, ahol együtt végeztek 1959-ben.

Ezt a köteléket sem a színpad, sem az élet nem tudta szétszakítani, még ha az Etust alakító Csűrös Karola egészsége már kevésbé teszi lehetővé a rendszeres találkozást, aki idén júliusban, hosszan tartó betegség után veszítette el férjét, Horváth Ádám rendezőt. - írja a Bors.

"Jóban vagyunk, nem járunk sűrűn össze, sajnos az időnk sem engedi, most Karola nincs is olyan állapotban. Egy ideje nem volt már jó a lába, de most nemrégiben a térde is eltört. Személyesen kétszer találkoztunk a férje temetése óta: egyszer elmentünk egy közös ebédre Tóth Enikővel és Gálvölgyi Jánossal. Másodszor meg pár napja, amikor DJ Dominique Sztársáv Extra című műsorának vendégei voltunk" – mesélte a színésznő, aki a ritkás találkozások ellenére is szemmel tartja szeretett barátnőjét.

"Rengeteget beszélünk telefonon, sztorizgatunk egymással. Ádám halála óta egyedül maradt, nincs gyermeke, a rokonai és barátai persze figyelnek rá, de Tóth Enikővel mi ott állunk mellette, bármikor fordulhat hozzánk, és fordul is. Most is valami programot akarunk neki szervezni, hogy erőre kapjon"

– tette hozzá a színésznő.