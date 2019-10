Egy korábbi adásban kiderült, hogy Fésűs Nelly otthonosan mozog a rúdtánc világában, ugyanis a 2019-es Rúdsport Magyar Bajnokságon ezüstérmet nyert. Talán épp ezért örült nagyon, amikor kiderült, hogy a fiúkat egy rúdtánc produkcióval kell elcsábítani.

Amíg a fiúk elmentek horgászni, a lányok őrült gyakorlásba kezdtek.Többen is Nelly segítségét kérték, aki önzetlenül mutatta meg nekik a szexibbnél szexibb mozdulatokat.

"A lányokat nem ellenfélnek tekintettem, sőt, mi olyan hangulatban voltunk együtt, mintha egy lánybúcsúra készültünk volna."

-mondta a színésznő.

A srácok aztán beültek a moziba, és alig várták, hogy lássák a produkciókat. Elsőként Fésűs Nelly érkezett meg, aki nagymama jelmezben járta körbe a srácokat. Miután alaposan letakarította a rudat, nekivetkőzött, és írtó szexi táncot lejtett macskanőként. Fluor Tomi nem győzte mereszgetni a szemét, de Vajtó Lajos is tátott szájjal figyelte feleségét.

Másodikként Miss Nagykároly, azaz Csobot Adél lépett színpadra. Adél über szexi necc harisnyában és tűsarkúban lépett színpadra, és szó szerint eláztatta az őt pásztázó srácokat. A szexi tűzoltólány szemmel láthatóan meggyőzte a srácokat.

Harmadikként a levegő királynője, Emese bizonyíthatott, aki spárgáival kápráztatta el a srácokat.

Mesi tőle szokatlan módon necc harisnyában, rövidnadrágban és bordó magassarkúban állt színpadra. A lány egy konkrét történetet próbált eltáncolni, és a szexiség helyett inkább a humort helyezte a előtérbe.

Utolsóként Évi mutatta meg magát, akinek esetlenségével sikerült megnevettetnie a fiúkat. Vetkőzős produkciója nem ment zökkenőmentesen, Sárközi Ákos meg is jegyezte, hogy ez nem az ő világa.

A fiúk a produkciók után pontozni kezdtek, és Istenes Bence taktikai döntést hozott.

"A legtöbb pénzt Lajosék tették, úgyhogy ők nálam a negyedikek..."

Nemcsak Bence, Ádám is hasonlóan gondolkodott, és kijelentette, hogy szerinte ez nem az a játék, ahol érzelmi alapon kell dönteni. Vajtó Lajos már a táblánál bírálta Bencéék döntését, és elmondta, hogy mivel ő a játék után is szeretne belenézni a lányok szemébe, csak és kizárólag arra adott pontot, amit látott.

A játékot végül Csobot Adél nyerte, így rajtuk kívül mindenki elbukta a feltett pénzt.

Vajtó Lajos keményen bírálta Bence döntését, és bár Adélnak és Mesinek nem kezdte el ecsetelni, mit gondol a történtekről, feleségének elmondta őszinte véleményét.

"Ez nem taktika. Ez gyengeség, gyávaság, aljasság! Ennek semmi köze a taktikához. Én most nem lennék a Bence helyében. Egy 48 éves, kétgyerekes anyukával szemben ilyen aljasnak lenni..., ez nagyon durva. Mindezt úgy, hogy az elmúlt napokban kéz a kézben, soha semmivel be nem csaptuk őket. Legyen boldog, nyerjen, és szégyellje magát!"

Vajtó Lajos azzal zárta mondandóját, hogy nagyon büszke Nellyre, és boldog, hogy felesége jól kijön a lányokkal, de Bence tettére nincs mentség.

"És a Bence egyébként hazudik, mert ha ebben a villában valaki nincs veszélyben soha, az a Bence, és ezt ő is tudja, tehát hazudott, amikor az indoklását elkezdte. Nem finomkodunk. Tudod jól, hogy hogy szeretem a Bencét, milyen tehetségesnek tartom, ez most sem változott. De most aljas volt" – fakadt ki Fésűs Nellynek Vajtó Lajos.