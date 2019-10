Ahogy írtunk is róla, a szívműtétje után elhunyt Terry Black hatalmas adósságot hagyott maga után. Halála előtt döntött úgy, hogy Dani és Fanny további nevelését az addig Svájcban élő Árvai Mónikára bízza. Az asszony oda is költözött a gyerekekhez és becsülettel gondoskodik róluk. Arról is lehetett olvasni, hogy az előadóművészt pénz híján tömegsírban temetik el, de végülis nem így lesz. Mónika hitelt vett fel, hogy a 18 éves Dani és a 14 éves Fanny nevelőapját – végakarata szerint – Budapesten búcsúztathassák el négy nap múlva.