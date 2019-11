Peter Srámek elárulta, hogy érzi magát a szakítás óta. Egyelőre nem vágyik párkapcsolatra és kizárólag a munkájának és a karrierjének szenteli életét. No meg persze fekete cicájának, aki minden este otthon várja a gazdiját.

"Most jó egyedül. Persze egy szakítás sosem egyszerű, de ha az ember teljes erőbedobással végzi a munkáját, akkor kevés ideje marad a szeretteire, ami mindegyik felet megviseli. Ha akarnám, sem lenne időm most csajozni, de hogy őszinte legyek, nem is szeretném, ha lenne valakim. Most a munka a legfontosabb, és a felszabadult időben tudok a karrieremre koncentrálni. Figyelemelterelésnek is tökéletes a sok munka, hiszen egy szakítás után akarva-akaratlanul kattog az ember. Van egy cicám, egy fekete kandúr, Lucky, azaz Szerencsés a neve. Ő vár engem otthon a nap végén, és nagyon jól megvagyunk kettesben" - mesélte a Blikknek az énekes.