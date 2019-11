Menthetetlen Jolly és Suzy kapcsolata. A mulatós zenék sztárjai évekig dolgoztak együtt, otthon pedig férjként és feleségként nevelték közös gyermeküket. A kapcsolatuk azonban válságba került, Jolly el is költözött otthonról és új párra talált, habár ezek után még egyszer megpróbálták közösen, be kellett látniuk, hogy nem működik.

Az előre megrendelt fellépéseket még együtt teljesítették, de a jövőben már nem kívánnak közös műsort adni. Nem megy már együtt... Egy művész az érzelmeiből és más emberek érzéseiből kap ihletet. Nem értem ugyan, de érzem, a közönség is két pártra szakadt a szakításunk után. Van, aki a pártomat fogja, támogat, hogy legyek boldog Barbarával, mások a szememre hányják, hogy otthagytam a családomat. Egy a lényeg, együtt már nem vagyunk hitelesek a színpadon. Neki is én írtam a dalokat. Én már előtte is Jolly voltam, és nélküle is az maradok" - mondta a Blikknek Jolly.