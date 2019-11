Földházi Dávid és Ilaria Cusinato is elhagyta Shane Tusupot. Egyelőre nem lehet tudni, pontosan mi történt.

Egyre fogy Shane Tusup csapata. Mint ismeretes, Hosszú Katinka exe nemrég több úszótehetséget is felkarolt, hogy felkészítse őket az olimpiára. Többek között Szilágyi Liliánát. Most azonban úgy tűnik, nem működik gördülékenyen a közös munka, kiderült ugyanis, hogy Földházi Dávid és Ilaria Cusinato is kilépett a csapatból.

Shane Tusup közleményben tudatta, hogy előbbi súlyosan megszegte a szabályokat. Cusinato számára azonban még van visszaút, ha elég motivált és keményen dolgozik, az edző hajlandó őt visszafogadni.

A Ripost közben azt írja, a háttérben az állhat, hogy Cusinato és Földházi egymásba szerettek. Az úszónő a közösségi oldalán olyan rejtélyes mondatokat írt ki, mint például „Szeretem hallgatni a hazugságokat, ha tudom az igazat" és „Hiszek a szerelem erejében".