Nemcsak idegeneket, hanem saját öccsét is inspirálta Gönczi Gábor látványos átalakulása. A TV2 Tények híradósának több mint 10 kilós fogyása cselekvésre ösztönözte testvérét, Ádámot is.

A nyilvánosság előtt ritkán látott kisebbik Gönczi fiú informatikus, ülőmunkát végez, így az elmúlt években bizony felszaladt rá jó pár kiló. Ráadásul Ádám azt is elárulta, korábban nassolós típus volt.

Rengeteg időt töltök a számítógép előtt ülve és bizony gyakran előfordult, hogy megettem egy egész zacskó mogyorót, vagy egy tábla csokoládét, úgy, hogy szinte észre sem vettem. Ennek persze az évek alatt meglett az eredménye, sajnos pocakot növesztettem – kezdte Gönczi Ádám, aki 6 évvel fiatalabb közismert bátyjánál.

Gábor aztán addig nyúzott, míg beadtam a derekam és az ő látványos súlyvesztése engem is kíváncsivá tett. (...) Amikor visszanéztem a kúra előtti fotómat, megdöbbentem. A hétköznapokban nem is nagyon figyeltem arra, hogy ennyire eleresztettem magam. Most már nagyon vigyázok a súlyomra, jobban odafigyelek a táplálkozásomra és egy nap talán ahhoz is erőt merítek, hogy lemerészkedjek a konditerembe. A leadott kilók mellett az izomzatomat is szeretném „életre kelteni" – zárta sorait Gönczi Ádám.

Gábornak a TV2 hírműsora mellett rengeteg fellépése van együttesével, szabadidejét pedig igyekszik feleségével és kisfiával tölteni. Ádám is nagyon sokat dolgozik, ám 2-3 hetente a családi ebédeken találkoznak, így a híradós folyamatosan figyelemmel tudja kísérni öccse átalakulását és nagyon büszke rá.