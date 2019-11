Edina korábban arra kérte követőit, küldjék el nekik kérdéseiket, mindent, amire kíváncsiak, ők pedig megválaszolják azokat. Az egykori műsorvezető feliratkozói többek között arra voltak kíváncsiak, van-e honvágyuk, miket esznek az USA-ban, milyen nyelven beszélnek egymással, vagy terveznek e visszatérni Magyarországra.

Edina és férje, Alberto egy 42 perces videóban próbáltak minden kérdésre választ adni, többek között arra is, hogy miért költöztek Amerikába.

Gombos Edina 22 évig szerepelt a médiában, 11 éven keresztül a rádióban az ő hangjára ébredt az ország. Alberto kubai származású, Edina és ő egy tévéműsor kapcsán ismerkedtek meg egymással Kubában. Szerelmük töretlen, Edina és Alberto ugyanis 16 éve alkotnak egy párt, és két közös gyermekük van.

Edina és családja 2015-ben költöztek ki az Egyesült Államokba, hátrahagyva mindent.

"Mi nem anyagi okokból jöttünk el. Nem azért, mert rossz volt az anyagi helyzetünk. Nagyon szép életünk volt Magyarországon, gyönyörű családi ház nagy kerttel a hegy tetején, élveztük is a munkánkat, mindent megtaláltunk benne, a gyerekeknek is mindent meg tudtunk adni ami egy jó gyerekkorhoz kell, utazgattunk is, viszont van azaz érzés, hogy szép szép, de langyos víz...

Ez volt a fő motiváció, az én krízisem, hogy 22 évet lehúztam a médiában, és minden szegmensét élveztem, mindent kipróbáltam, de jött a negyvenes vízválasztó, és azt mondtam, hogy ennyi volt? Kiégtem, bevallom őszintén, azt éreztem, nem tudok már hova fejlődni, amit akartam, azt elértem, így kell kiszállnom, amikor a csúcson vagyok, amikor jók a dolgok, nem pedig akkor, amikor ellenkező az irány és lefelé megy" -mondta Edina.

A videóból kiderül az is, hogy van rá esély, hogy a következő években visszatérnek Magyarországra, de nem gondolkodnak ennyire előre.