Gyulai Viki kisfia két éve született, és habár az énekesnő férje már akkor szeretett volna egy másik babát, Viki úgy érezte, neki még időre van szüksége. Mostanra azonban már ő is készen áll a következő csemetére. „Készen állok arra így agyban, hogy vállaljunk még egyet. A férjem már nagyon szeretett volna már sokkal korábban is" – árulta el Viki a Mokkában. Azt is elmondta, nem tudta volna magát elképzelni fiatal anyukaként.