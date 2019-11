Egyértelműen óriási sikere volt Majka és Curtis visszatérésének, a közönség és a Sztárban Sztár leszek! zsűrije is elégedetten és örömmel fogadta a produkciójukat. Egyedül Pápai Joci szólt oda csípősebben, aki egyébként Majkával és Curtisszel is igen jó kapcsolatot ápol, így beszólását nem is kell véresen komolyan venni. Véleményének tömör és velős változatát most az Instagram-oldalára is kiposztolta Joci, ami mindössze ennyi volt: "A Majorost, meg utálom, mint a sz.rt!" Ezután még hallani a felcsattanó nevetést.