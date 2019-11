A Life TV műsorában arról kérdezték a vendégeket, hogy vannak-e előítéleteik. Bárdosi Sándor bevallotta, hogy ritkán, de előfordul vele, és erre egy konkrét példát is hozott. Ő Majkát ítélte meg tévesen.

"Nekem volt egy olyan előítéletem, hogy ez egy komolytalan srác. Aztán volt egy közös ügyünk, amiben ő annyira korrekt volt, és annyira jó ember, hogy teljesen el is múlt ez az egész. Neki is elmondtam, hogy »figyelj, én először azt hittem, hogy egy hülye vagy. És most meg kell, hogy kövessem magam, mert ez nem így van«" - árulta el Bárdosi Sándor Szulák Andreának.