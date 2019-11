Hosszú Katinka teljesen továbblépett első házasságán. Gelencsér Máté mellett igazi boldogságra lelt, és olyan, minhta kicserélték volna. A Best magazinnak nyilatkozó névtelen uszodai bennfentes szerint Katinka a 2000-es évek elején volt utoljára ennyire önfeledt.

"Nem csupán túltette magát félresikerült házasságán, Máté oldalán olyan boldog, amilyennek mindig is látni szerettük volna. Komolyan is veszi a kapcsolatát, nem rejtegeti a srácot a világ előtt. Büszke rá, hogy szerelmes, de arra is, hogy viszont szeretik. Nem csak közösségi oldalaira teszi ki közös képeiket, nyilvánosan is összebújnak, csókolóznak. Kell ennél több bizonyíték szerelmükre?" – mondja.

A hírek szerint a fiatalok olyannyira egymásra találtak,hogy a közeli lánykérés sincs kizárva.

"Katinka családja elfogadta Mátét, a szülei kifejezetten odavannak érte. Örülnek neki, hogy lányuk a tönkrement házassága után ilyen hamar újra komoly érzelmeket táplál valaki iránt. Édesapja máris vejeként tekint Mátéra: úgy főzi neki a halászlevet és úgy koccintgat vele a pálinkájával, mintha már évek óta a lánya párja lenne. Túlzás nélkül azt lehet mondani, hogy családtagként kezelik. Nem lennék meglepve ha hamarosan gyűrű kerülne Katinka ujjára..." – fogalmazott a Best magazinnak a titokzatos informátor.