Már csak néhány hét és megszületik Krausz Gábor és Tóth Gabi első közös gyermeke. Az énekesnő már alig várja, hogy kezében tarthassa a kislányát, és már otthon is minden készen áll a kicsi fogadására.

A leendő sztáranyuka most a közösségi oldalán mutatta meg, hogyan is rendezték be párjával a babaszobát és milyen aranyos plüssállatok díszítik a babaágyat.

„Minden este bejövök a babaszobába és ebben a nyugodt, tiszta energiában álmodozom, felkészülök, félek, vágyakozom, és mindennél jobban várom, hogy a kislányunk babaillata és tisztasága betöltse ezt a csodálatos szobát! Elképzelni nem tudtam régen, hogy ez lesz az egyik legszebb élményem esténként itt a csendben (még). Nagyon megható! Hálás vagyok!" - írta.

Íme!