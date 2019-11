A hízásnak lehetnek endokrinológiai okai, tehát mirigyek megváltozott működése miatt is növekedhet a súlyunk, de állhat a háttérben pszichológiai, lelki probléma is, és természetese az egészségtelen, mozgáshiányos életvitel és a túlevés is gyakori tényező. Akárhogy is, fontos, hogy a súlyunkat normalizáljuk, az, hogy hogyan, sokszor a probléma nagyságától is függ. Van, amikor kiegyensúlyozott étkezéssel és sporttal, kitartással elérhetjük az optimális testsúlyunkat, de magas fokú elhízás esetében a műtétet is fontolóra lehet venni. Természetesen az utóbbi esetben is életmódváltásra is szükség van.

Dr. Káposztás Zsolt, sebész szerint az elhízás betegség, a csőgyomor műtét pedig nem elsősorban szépészeti beavatkozás, hanem életkimenetelt javító és az elhízásból adódó szövődmények mérséklését célzó műtét. A gyors fogyás pedig veszélyes lehet, különösen, ha 50-60, vagy még ennél is több kilótól próbálunk megszabadulni rövid idő alatt.

Ha BMI-ben (testtömeg-index) határozzuk meg az elhízást, akkor a 18,5 és 24,9-es érték a normális,

25-30-ig túlsúlyosnak számítunk, 30-35 értéknél már 1-es fokú, 35-40-es BMI 2-es fokú elhízásról

beszélünk, 40 felett pedig 3-as fokú obezitást jelent.



Miért is veszélyes az elhízás?

Ahogy jönnek fel a kilók, egy idő után követik őket a társbetegségek is, és elindul egy ördögi kör. „Ha valaki kevesebbet tud mozogni, de az étkezési szokásai nem változnak, egyre kövérebb lesz" – magyarázza Dr. Káposztás Zsolt. „Az elhízás anyagcsere problémákat is okoz, csökken az életévek száma, daganatos betegség is hamarabb előfordulhat, nem beszélve arról, hogy ha bármilyen műtétre van szükség, sokkal nagyobb a rizikó altatásnál és magánál a beavatkozásnál is" - tette hozzá. Az operációk pedig gyakran elkerülhetetlenek, hiszen a túlsúly miatt az ízületek sérülnek, a porcok kopnak. Az elhízás miatt a betegek nem tudnak rendesen lélegezni, kialakulhat alvási apnoe is. Az asztma, a magas vérnyomás és cukorbetegség előfordulása is fokozott, ami végeredményként a szív komolyabb megbetegedéséhez vezet.

Miért viseli meg a szervezetet a gyors fogyás?

A túl gyors fogyás általában a tapasztalatok alapján sajnos nem tartós, ezen kívül megviseli a szervezetet is. Az anyagcsere változások miatt adott esetben változhat a cukorháztartás, a szénhidrátháztartás, a zsírok háztartása. A gyors súlycsökkenés az anyagcsere változások során az izomtömeg veszteséggel is járhat. A drasztikusan alacsony kalória és szénhidrát tartalmú diéta lelassítja az anyagcserét is, amely a diétát követően is úgy marad. A vitaminok és nyomelemek bevitele is mérséklődhet így, ez gyengeséghez, immunrendszer problémáihoz, hajhulláshoz, izomgörcshöz vezethet. Az előzőek folyamatos éhség irritáltságot is okozhatnak. Az anyagcsere változások, a vérnyomás gyors változása és esetlegesen a gyors és agresszív diéta miatt kialakult alultápláltság szívproblémákhoz, arrhythmia kialakulásához vezethet.