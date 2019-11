A kommentcsászároknak, akik azt gondolják, ne posztolj, pusztulj, ha:

-boldog vagy, -nincs min sírni

-szép a ruhád

-szép a kocsid -van ki megöleljen

-sikeres vagy -van szponzorod -van munkàd

-boldog vagy -csinos vagy

-ismert vagy

-szebb vagy mint ő

-jó neked -jót eszel -utazol sokat -cuki dolgaid vannak -szép házban laksz

-rendszeresen sportolsz..

-kitartó vagy -erős vagy

Miért kellene kedvesnek lennem veled, az örök elégedetlen és tehetetlen emberrel szemben, aki engem mindig bàntani akar?

Aki miatt az ártatlan ember szenved, mert lelketlen vagy? Ezért is írlak ki ide, hogy lásd, figyelve vagy, rossz arc! Rólad Saiid sorai jutnak eszembe:

A tehetetlen ember mindig másra haragszik.

A tehetetlen ember nem hallja, ami hallatszik.

A tehetetlen embert szíjak ejtik rabul.

A tehetetlen ember izzadva Sem tanul.

A tehetetlen ember szidja, aki tehetős.

A tehetetlen ember fázik, hogyha felelős.

A tehetetlen ember nem emlékszik szépre.

A tehetetlen embert (ezért) könnyű csalni lépre.

A tehetetlen ember azt mondja: - Úgyse!

A tehetetlen ember nem vágja a húst le.

A tehetetlen ember unja, hogy tehetetlen,

Mert a tehetetlen ember múltja temetetlen.

A tehetetlen ember azt játssza, hogy érdektelen,

Mert a tehetetlen ember így mutat életjelet.

A tehetetlen ember nem tud élni szelíden.

A tehetetlen ember kényszerből kéri, hogy más segítsen.

A tehetetlen ember nem tudja, mire képes.

A tehetetlen ember színe hideg, éles.

A tehetetlen ember szereti, ha más is esendő.

A tehetetlen ember tűző napnál nyit esernyőt.

A tehetetlen ember azt szereti, ha nincs csend!

Önmagából hiányolja a nem létező Istent.

A tehetetlen ember, ha lusta, az a legrosszabb.

A tehetetlen ember a puszta létével felbosszant.

A tehetetlen ember jó kedvet színlel, szépeleg.

A tehetetlen ember azt hiszi, már nem, pedig még beteg.

A tehetetlen ember csak eszköznek látja a zongorát.

A tehetetlen ember eltéveszti ki a jóbarát.

A tehetetlen embert nem lehet kiengesztelni.

A tehetetlen ember azt teszi, hogy ... nem tesz semmit! A tehetetlen ember tudja, hogy a kulcs nála,

De inkább tehetetlenséget választ és a dolgot furcsállja.

Hát..NEM miattatok fogok megváltozni #bekaphatjátok - írta az Instagramon Vera.

Nővére posztjára Tóth Gabi kommentben reagált.

"Ilyen az amikor az emberre elkezdenek irigyek lenni! Eddig a cuki duci lány voltál aki mögé el lehetett bújni szuperül tudtak vele azonosulni .. most már nem tud mit kezdeni a nem szingli nem dagi nem naiv erős éneddel ezért érzed, hogy hirtelen sokan "ellened fordultak" sose kaptál ennyi támadást... ezek az emberek nem veled voltak hanem igazán csak öncsatolásnak használtak hogy "ha a tothvera lehet dagi akkor en is es kurvajo" elmúltak ezek az idők .. most jön a neheze... amióta Gáborral vagyok , eljegyzett, babát várunk, azóta hát nem akarom részletezni mennyi ember fordult ellenünk! De sokkal több a jó ember itt is, nálunk is , és szépen elkopnak a savanyú kesergők,így több hely jut a jóknak! Hajrá tesó!" - írta.