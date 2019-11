Kirobbanó formában van Bíró Ica, akit bár megviseltek az elmúlt időszak megpróbáltatásai, a Metál Lady nem adja fel. Igyekszik pozitív életszemlélettel átlendülni a nehézségeken is. Mindennek szemtanúja volt az Emilio família is, akik a közelmúltban meglátogatták Bíró Icát. Emilio ekkor tett ígéretet arra, hogy kipróbálják a szőkeség edzésprogramját.

„Fantasztikus, hogy Icának mennyi mozgással kapcsolatos videoja van. Mint egy energiabomba! A mai napig úgy nyomja végig ezeket az edzéseket, hogy még csak nem is liheg a sok mozgástól. Ezt nekünk is ki kell próbálnunk. Egy országjáró, retro diszkós Bíró Ica torna-turnéban is benne lennénk. Nekünk se árt a mozgás, szerintem sokan vannak, akiket együtt meg tudnánk mozgatni" – mondta akkor Emilio, aki a Sláger TV-n látható Drága családomban be is váltotta ígéretét. Családjával együtt belekóstoltak Bíró Ica életmódprogramjába.

„Ica nem egy lazsálós típus, ha már mozog belead apait anyait. Légzéstechnika, hasizom gyakorlatok, szökkenések, nem mondom, hogy nem érzem már most a hatását" – mondta Tina, aki lelkesen csinálta végig az edzést, holott a testmozgás sosem tartozott a kedvencei közé.