Nem sok ideje jut a pihenésre Ripli Zsuzsinak, aki A mi kis falunk mellett, a Játékszínben és a Kazán István Kamaraszínházban is láthatnak a nézők, de egy képregényben, sőt egy nagyjátékfilmben is feltűnik még idén a színésznő. Ennyi munka mellett igyekszik minden időt kihasználni a pihenésre. A színésznő legszívesebben egy forró fürdővel töltődik fel. „Nagyon szeretem a gyertyafényes fürdőket. Van annak egy hangulata, amikor az ember teleereszti a kádat a forró vízzel, meggyújt néhány illatos gyertyát és élvezi a csendet. Én így szoktam relaxálni" – mondta az Édesítőben a színésznő, aki a nagy hajtás mellett az egészségére is odafigyel.

"Nagyon körültekintő vagyok azon a téren, hogy mit eszem. Odafigyelek az alapanyagokra, mert azon nagyon sok múlik. Rendszeres piacra járó vagyok, megvan az a két-három bevett helyem, ahonnan mindig vásárolok. A páromat néha kicsit ki is borítom ezzel, előfordult már, hogy mondtam neki, csak egy fél óra lesz az egész. Végül egy órát várt rám, annyira elbeszélgettem az időt az árusokkal. Ezért sem tart velem, jobb, ha megvár kint, ő nem annyira türelmes ehhez" – mondta a műsorvezetőnek, Molnár Andinak a színésznő.