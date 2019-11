Krausz Gábor elárulta, bár leveseket, palacsintát és szendvicseket remekül csinál kedvese, Tóth Gabi valójában nem egy konyhatündér, ezért legtöbbször ő vagy az énekesnő édesanyja szokott főzni otthon. Szerelme egyébként igen kívánós, amióta várandós, de szerencsére leginkább egészséges fogásokra éhezik.

„Gabi mostanában savanyúbb ételeket kíván. A természet egyébként tudja a dolgát, amit nem szabad most várandósan fogyasztania, azt nem is kívánja. A tonhalat és salátákat viszont igen, amire pedig szüksége van a babának is. Egyébként nem eszik többet, mint a várandósság előtt, nem is nassol, nincs esti csoki és fagyi" - árulta el a leendő apuka aBorsnak.