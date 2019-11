Cseh Máriának még élt a férje, amikor egy váratlan baleset érte: elcsúszott egy tócsánál és eltörte a jobb kezét, amit meg is kellett műteni. Torgyán József 82 éves özvegye most a Ripostnak mesélt arról, hogy a mai napig fájdalmai vannak, és különösen a frontokat érzi meg. Ez pedig azért is nagyon zavaró, mert imádja a kertjüket művelni és ez gyakran akadályozza a munkában.

„Már elfogadtam, hogy nem tudok rajta változtatni. Most viszont pokolian fáj, kinyújtani is alig tudom. Mondanom sem kell, hogy ez mennyire megnehezíti a ház körüli munkákat és nincs senki, akitől segítséget tudok kérni. Sajnos nincs erre praktika sem, nem szűnik a fájdalom. Így csak remélni tudom, hogy néhány nap múlva elmúlik a fájdalmam, és ez az időszak nem lesz más, csak egy rossz álom."