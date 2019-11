Tóth Gabi bejelentette, most már születendő babájára szeretne koncentrálni, ezért nem vállalja tovább a Sztárban sztár leszek! című műsort.

Távozik a Sztárban sztár leszek! zsűriszékből Tóth Gabi – számolt be róla közleményben a TV2. Mint írják, az énekesnő gyermeke érkezésének közeledtével anyai teendőit tartja szem előtt, így arra a döntésre jutott, hogy az utolsó két adáson már nem lesz jelen.

„Nagyon sokat kaptam ettől a műsortól és azoktól az emberektől, akik a Sztárban Sztár leszek! csapatában dolgoznak. Hétről hétre rengeteg energiát merítettem abból, hogy ide tartozhatok és közelről láthatom a versenyzők fejlődését, ami által én is több lettem. Hálás vagyok, hogy a kislányom ilyen sokáig hagyta, hogy vasárnaponként beüljek a mesterszékbe, de a várandósságnak ebben a szakaszában, már nem tudom azt a maximumot adni, amit elvárok saját magamtól. Elérkezett az idő, hogy a gyermekemre koncentráljak, és az ő érdekeit tartsam szem előtt. Katja kezét nem engedem el, folyamatosan tartjuk a kapcsolatot, és mint felelősségteljes Édesanya, ő is érti, tudja, hogy miért kellett ezt a döntést meghoznom, mint ahogy azt is, hogy jó kezekben hagyom" – nyilatkozta Tóth Gabi.

A csatorna egyelőre azt nem árulta el, ki ül majd az énekesnő helyére a zsűriszékben.