Vallott a férfi: "Kettős életet éltem éveken át, de a gyerekeim megérdemlik az igazságot"

A kislányom 10 éves korában kezdett el kérdezősködni. Én pedig fáradt voltam és sokszor ingerülten hazudtam neki. Magamra sem ismertem már ekkor. A gyerekeim megérdemelték az igazságot. Ezért pszichológushoz fordultam, aki segített benne, hogy hogyan tudnám kezelni a helyzetet, amit én teremtettem. Az ő segítségével mindent elmondtam a feleségemnek és a bocsánatáért esedeztem, később pedig hivatalosan is elváltunk. Bár nem volt könnyű, de rendezni tudtuk a kislányom elhelyezését is, aki az anyjával maradt, de bármikor láthatom őt. Őszintén elmondtam mindent a kislányomnak is, aki bár nem érti a helyzetet teljesen, de látja rajtam, hogy a válás felszabadított és jobb kedvre derített engem. Most jön az igazi kihívás, amikor a barátnőmnek és a kisfiamnak is el kell mondanom az igazságot