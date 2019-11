"Fridinek nagyon sok sértettsége van velem szemben.Állandóan felhívja Kolosi Pétert és megkérdezi, hogy az a szőke fiú ott dolgozik még. Segíts egy kicsit, hogy hívják? Igen, még ott dolgozik nálatok? Miért nem rúgod már ki?" - szemlézte a Blikk Balázs szavait.

Fridinél állítólag Balázs egy korábbi interjúja verte ki a biztosítékot, amelyben Ördög Nórárának is odaszólt. Ezek után Fridi egy nyílt levelet fogalmazott Balázsnak, amelyben hasonló mondatok szerepeltek: "Mire ez a nagyon nagy arc vagy álarc, amelyet Sebestyén Balázs visel? (...) Senki nem mondta még Balázsnak, hogy az ilyen szívből fakadó nyilvános seggnyalás felnőtt korban már tényleg nagyon kínos?"

Balázs egyébként azt is elárulta a műsorban, hogy személyes találkozásaik, a kirúgási kísérletek ellenére is békések, még beszélgetnek is. "Engem ez szórakoztat, maga Sándor, mint jelenség. Ő egy ilyen ember, nagyjából látom, hogy ő mindenkivel így működik. Ezt nem szabad magadra venni" – tette hozzá Sebestyén Balázs.