Tóth Gabi a héten jelentette be, hogy várandóssága már nem engedi meg, hogy folytassa a zsűrizést a Sztárban sztár leszek! című műsorban, most pedig kiderült, hogy ki lép a helyére.

Tóth Gabi a héten úgy döntött, hogy mostantól csak a születendő kislányára fog koncentrálni, ezért bejelentette, hogy nem mentorkodik tovább a Sztárban sztár leszek! című műsorban. Most pedig kiderült az is, hogy ki helyettesíti majd őt a műsorban. Testvére, vagyis Tóth Vera lép a helyére.

„Szakmailag egyértelmű választásnak bizonyult számunkra Vera, hiszen amellett, hogy kiváló énekesnő, a Sztárban Sztár+1 kicsi egykori zsűritagjaként pontosan ismeri a műsor kulisszáit, és rutinosan mozog ebben a szerepben. Amellett, hogy szakmailag tökéletesen kiegészíti majd a mesterek csapatát, magánemberként a Gabi által képviselt értékeket is tovább viszi majd, így összességében Katja számára is profi és kiegyensúlyozott hátteret nyújtva. Hálásak vagyunk, hogy vállalta a felkérésünket." – vélekedett Németh Ádám, a Sztárban Sztár leszek! senior kreatív producere.