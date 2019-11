Hónapok óta húzódik Galambos Lajos áramlopási ügye. A mulatós zenész nem tagadja, ez a család mindennapjaira is rányomja a bélyegét. Nagyon aggódik gyermekei miatt, mert az ő életüket is megkeserítik a vádak. Igyekeznek nem a problémákra koncentrálni – persze ez nem könnyű.

„Sok mindent írtak Bogival való kapcsolatomról is, de köszönjük szépen, a magánéletünk tökéletesen rendben van. Nem kerüljük ezt a témát, de nem is hozzuk fel minden nap. Egyszerűen nem része az életünknek. Igyekszem őt nem terhelni a gondolataimmal, még akkor sem, ha éppen feszült vagyok. Nem várom el, hogy ő nyugtasson meg és hát szegény nem is tudna... (...) Méltatlan az a helyzet, amiben élni kényszerülünk és nekem az a dolgom, hogy a feleségemet és a gyermekeinket a lehető legtávolabb tartsam mindettől. Bogi vádlott, így nincs könnyű dolgom, de a gyerekeimnél erre minden lehetőségem megvan. Ők élik a diákéletüket és kicsit sem foglalkoznak az ügyünkkel. Fiatalok és nem engedem, hogy a legszebb éveiket tegye tönkre ez az ügy!" – nyilatkozta a Ripostnak.