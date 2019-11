A Katona József Színház tegnapi közleményében tudatta, hogy egy dolgozót zaklatás miatt elbocsátottak. Most az is kiderült, kiről van szó.

"A budapesti Katona József Színház vezetőségének tudomására jutott, hogy egy szerződéses munkatársa több esetben is erkölcsi határokat átlépő módon viselkedett a színház dolgozóival (...)" – írta a színház vezetése kedden.

Ma a zaklató, Gothár Péter Kossuth-díjas magyar filmrendező elismerte, hogy a közleményben róla van szó: