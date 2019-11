Dér Csaba ellen 3 különböző, más-más országokban elkövetett gyilkosság ügyében is eljárás folyik. A bárgyilkos most börtönben ül, és azzal gyanúsítják, hogy ő ölte meg a vállalkozót, akinek a holttestét a Pólus Center közelében találták meg. A férfi ügyvédjén, Dr. Tran Dánielen keresztül válaszolt a Ripost kérdéseire. Elmondta, nehéz körülmények, intézetben között nőtt fel, ahol nagyon is jelen volt az erőszak. Állítása szerint ez sodorta ösztönösen az alvilág és a bűn felé.

„Az alvilágban nincs olyan, hogy leülünk és beszélgetünk, mert vannak olyan helyzetek, amikor vagy te ölsz, vagy téged ölnek meg. Akik a szervezett alvilágban élnek, mind olyan emberek, akik benne vannak a sűrűjében, tudják, hogy bármikor megtörténhet velük bármi. Az ököl az úr! Mindenki kerülhet olyan helyzetbe, amikor tudja: valaki meg fog halni. Vagy az egyik, vagy a másik."