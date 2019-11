Mint arról beszámoltunk, megszületett a döntés Kenderesi Tamás szexuális zaklatási ügyében: a Magyar Úszó Szövetség fegyelmi bizottsága írásbeli megrovásban részesítette az úszót. A sportoló most a TV2-nek elárulta, hogyan élte meg a Dél-Koreában történteket.

„Ez egy gyerekes fogadásból történő fenékre csapás volt, és ebből lett gyakorlatilag az, ami... Az első egy hét az nagyon megviselt, amikor álmatlanul töltöttem a napjaimat. Meg a hazaérkezésemkor is ilyen furcsa érzés fogott el, amikor az emberekkel találkoztam. Kint is olvastam a kommenteket. Azt mondták, nem kellett volna... De azért mégis érdekelt az emberek véleménye, mert úgy gondolom, mindig is az volt a célom, hogy példaképként tekintsenek rám és dicsőséget hozzak az úszószövetségnek, Magyarországnak és magamnak is" – vallotta a Tények Pluszban.