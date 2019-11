Liptai Claudia Lovász László Lakástalkshow című műsorában mesélt nehéz gyerekkoráról. A színésznő elárulta: édesapja alkoholos állapotában bántotta őt és édesanyját is.

Liptai Caludia Lovász László műsorában elmesélte, hogy egy csúnya vörös kislány volt, akinek esélye sem volt arra, hogy szép legyen. A többi között szóba került az is, hogy gyerekkorában édesapja bántalmazta őt és édesanyját is, amikor ivott.

" Tényleg nekem nagyon sz*ar gyerekkorom volt, mindig sz*r volt. Persze emlékszem jó dolgokra is,de alapvetően az volt. Az apám ivott, mint a gödény. Ez egy napi szinten visszatérő dolog volt. Voltak jobb pillanataink is. Apám nagyon jó fej volt, nagyon hasonlítok rá humorában, ő egy nagyon vicces helyes ember volt, és amikor tiszta volt, akkor tök jó fej volt. Csak ez egyre ritkább volt. Az egész életemre rányomta magát ez a félelem.(...) Ez egy fizikai dolog volt. Nem csak, hogy ivott, agresszív ember volt ráadásul. Bántott sokat, édesanyámat és engem is" - idézte vissza a lélekmarcangoló gyerekkori emlékeket Clau, aki elárulta, hogy ez a félelem egész életében végigkísérte, a párkapcsolataiban is. Mostani férje az első, akinél nem fél, ha hallja megcsörreni a kulcsot a zárban.