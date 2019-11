Timi elárverezi a világhírű producer személyes tárgyait. Az özvegy hamarosan Amerikába költözik, és nem tud mindent magával vinni, ezzel is indokolta, hogy megszervezték az aukciót.

Többek között Andy Vajna szivarszagú autójára, és több filmes relikviára is lehet majd licitálni a december elején merendezésre kerülő nagyszabású aukción. Vajna Tímea most a Facebook-oldalán számolt be arról, hogy miért válik meg Andy Vajna tárgyaitól.

Van néhány tárgy, amitől a producer özvegye nem akar megválni. Ezek között van néhány fotóalbum, amelyben a közös emlékeiket gyűjtötték, az Andy Vajna védjegyévé vált napszemüveg, illetve a jegygyűrű. -írja a penzcentrum.

Az özvegy több mint 50 millió forint bevételre számít az aukción, amiből a Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet Gyermekszív Központja is részesül.