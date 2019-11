A hatgyermekes édesanya 5 millió forint kártérítést is követel támadójától, aki szinte félholtra verte.

„Nagyon fontosnak tartom, hogy a büntetőeljárás mellett a kártérítési eljárás is meginduljon, leginkább azért, hogy ő is minden szinten érezze, soha többé senkivel nem tehet ilyet, mint velem. Nem beszélve arról, hogy az elszenvedett lelki és fizikai kínokon túl, anyagilag is sújtott engem, ami történt" – mondta a Blikknek Orosz Bernadett, akinek ügyvédje abban bízik, hogy még rendőrségi szakaszban meg tudnak egyezni az elkövetővel, és kifizeti a kártérítés összegét.

A férfi ellen jelenleg távoltartási végzés van érvényben, így nem közelítheti meg Bernadettet. A rendőrség súlyos testi sértés gyanúja miatt nyomoz az ügyben.