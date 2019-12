Tökéletes időzítéssel, egy nappal advent első vasárnapja után leesett a hó az országban. Kadlecsek Krisztián most a hólepte Szent István Bazilika előtti karácsonyi vásárból jelentkezett be a FEM3 műsorában. A riporternek Balogh Judit, az Advent Bazilika háziasszonya elárulta, idén a rendezvény akár Európa legszebb karácsonyi vására címet is elnyerheti.

„Nem csak itthon versenyzünk, hanem van egy nemzetközi verseny, amire 10 napig lehet szavazni. 24 városból lehet kiválasztani, hogy melyik Európa legszebb karácsonyi vására. Tavaly másodikak lettünk, és nagyon-nagyon szeretnénk idén elsők lenni. Rettentően büszkék lennénk. Nem csak mi, hanem egész Budapest számára nagyon-nagy büszkeség lenne."