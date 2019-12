Papadimitriu Athina egy kellemetlen élményét mesélte el a LifeTV-ben Szulák Andreának. A görög származású színésznő elárulta, egyik előadása előtt megszégyenítette őt egy rasszista buszsofőr.

„Múltkor mentünk vidékre, megállt a busz és ott gyülekeztünk, hogy megyünk játszani. Én érkeztem meg utolsónak természetesen. És felcuccoltam három hátizsákkal: jelmez, smink és a többi... A buszsofőr kint állt a busz előtt és dohányzott. Odamentem, mondtam, hogy jó napot, nem válaszolt... (...) Átmentem a busz előtt és be akartam lépni, és átordított, hogy ne szálljon be! Háromszor-négyszer elmondta, majd mondták neki, ha nem száll be a művésznő, akkor nem lesz előadás... Tehát azt gondolta, hogy egy cigányasszony vagyok, hátamon a puttony és fel akarok szállni és eladni holmikat."