Hatalmas bakit szúrtak ki a rajongók a The Mandalorian című sorozatban.

A The Mandalorian negyedik részében felbukkant valami, aminek nem kellett volna ott lennie – számolt be róla az Origo. Mint írják, a "Sanctuary" című részben egy mikrofon lógott be a mandalori fejvadász és Omera fölött.

A portál szerint nagyon kínos bakiról van szó, mé ha a rendező, Bryce Dallas Howard esetleg nem is vette észre, egy ilyen epizódot több százan átnéznek és ezt ki kellett volna szúrniuk.

Mutatjuk a bakit: