Az igazi díva, az örökifjú Cher ismét elkápráztatta az embereket vadító megjelenésével. Az amerikai Dancing with the stars című műsorban lépett fel, ahol egy fergeteges produkcióval bizonyította be, igenis helye van még a színpadon. Az előadás során Cher egy testre feszülő, csillogó overállban lépett fel, ami visszarepítette a nézőket a hetvenes évekbe.

Az énekesnőtől nem állnak távol a csillogó, kicsit extrémebb ruhák, hiszen a Mamma Mia! második részében is igencsak szembetűnő ruhákban állt kamera elé, de a koncerteken is mindig a feltűnőbb darabokat választja.