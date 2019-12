Az északkelet-olaszországi Veneto hegyeiből származik a vatikáni Szent Péter téren felállított mintegy 26 méteres fenyőfa, amelynek fényeit csütörtök délután kapcsolták fel. Felavatták a mellette épített betlehemet is, amelyet idén fából faragtak trentinói mesteremberek. A lucfenyőt szokás szerint a Szent Péter tér közepén lévő obeliszk oldalán állították fel. A vatikáni karácsonyfát idén a venetói Asiago fennsíkján található Rotzo ajándékozta, Vicenza városa térségéből. A fa abból az erdőből érkezett, amelyet 2018 őszén letarolt egy rendkívüli erejű vihar - számolt be róla az MTI.

A fára a Vatikán sárga-fehér színeit idéző több mint ezer arany és ezüst díszgömb került, valamint ennél is több energiatakarékos ledlámpa. A fenyőfával további kisebb fák is érkeztek, amelyeket a pápai állam más helyszínein állítottak fel. Az eddigi gyakorlat szerint a fenyőkből az ünnepek után bútorok vagy gyerekjátékok készülnek kórházak és karitatív intézmények számára. A Vatikán ezen kívül 40 fenyőpalántát is elültet a venetói erdőkben.

A Szent Péter téri karácsonyfa mellett építették fel a betlehemet, amely idén a trentinói Valsugana területéről, az 1400 lakosú Scurelléből érkezett. A teljesen fából készült betlehem a trentinói karácsonyi hagyományt idézi. Két egységből áll: az egyik a betlehemi barlangot ábrázolja a szent családdal és a jászollal, a másik a tipikus alpesi pásztorkunyhó mása, hétköznapi munkájukat végző egyszerű emberekkel. A szintén fából faragott figurák 180 centiméter magasak, és az 1800 eleji venetói pásztorok viseletébe öltöztették őket. Fából készültek az állatok és növények is. A betlehem egészét Scurelle kézművesei készítették önkéntes munkával. A betlehem részét képzi néhány fatörzsroncs is, amelyek szintén a 2018-as pusztító vihar következményei. Trentinóból érkezett a vatikáni audienciateremben épített betlehem is.

A betlehem és a karácsonyfa január 12-ig marad a Szent Péter téren.