Új dallal jelentkezett a The Voice című tehetségkutató korábbi felfedezettje, Berkes Olivér.

Visszakér a múlt címmel jelent meg új klipje Berkes Olivérnek, amelynek középpontjában az időben visszafelé vágyakozás, a meg nem történtté tevés, és egy meglepő sztori állnak. A dal alapötletét egy idézet ihlette: „Miért igyunk piros pöttyös bögréből, ha kristálypohárra vágyunk?". Olivér ezúttal egy tönkrement kapcsolatról énekel.

„Sokak számára ismerős lehet a téma, amiről a „Visszakér a múlt" című dalom szól, ez pedig a mindent elfedő rózsaszín köd, sodródás az érzelmekkel, később a boldogtalanság, majd a felismerés, hogy az ember elvesztette a saját személyiségét szerelme miatt, és inkább azt kívánja, bárcsak meg se ismerte volna. A szöveg összefoglalja a gondolataimat arról, hogy sosem szabad a partnerünket megváltoztatni, a saját képünkre formálni, és hogy teljesen mi sem változhatunk meg a kedvéért" – mesélte Olivér a szerzeményről, amelyhez letisztult, mégis különleges képi anyag is készült.

Az énekes álmodta meg a forgatókönyvet, és nagyon élvezte a közös munkát a rendezővel, Czoller Bencével, aki teljes szabadságot adott Olivér fantáziájának. Az előadó azt szerette volna, ha a film egyik saját szerelmes dalának az antitézise, ezért megjelennek benne egy korábbi felvétele, a „Rólad szól" képsorai is – amikor még felhőtlenül boldog volt a lánnyal, aki az új anyag főszereplője is. Ő Karczagi Dalma, aki táncosként és koreográfusként többek közt az X-Faktorban is dolgozik.

A videó további különlegessége, hogy sokszor visszafelé játszódik, ezért Olivérnek több jelenetben is fordítva kellett énekelnie a szöveget. A dal hangszerelésében közreműködött Szepesi Zsolt (Sean Darin) és Vígh Arnold, a szöveget pedig az előadó Hujber Szabolccsal közösen írta.