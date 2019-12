Gáspár Virág a közösségi oldalán árulta el, hogy hamarosan megműtteti orrát. A plasztikai beavatkozásra a szüleitől is engedélyt kapott. Gáspár Győző a Borsnak elárulta, lánya egyelőre kiskorú, de jövőre, ha betölti a 18-at, nyugodtan kés alá feküdhet.

„Tudtam róla, hogy nem tetszik neki az orra, már kislány kora óta mondogatja ezt. Már régóta meg is beszéltük,hogy amint nagykorú lesz,megengedem neki a műtétet. (...) Ebből soha nem is volt semmilyen konfliktus otthon, és szerintem ezek a műtétek Magyarországon már nem akkora dolgok, mint régen. 18 éves kor előtt én is ellenzem a plasztikai beavatkozásokat, de Virág július 26-án lesz 18 éves, utána pedig ha szeretne, elmehet a doktor úrhoz. A tanulmányi eredményei kiválóak, nem bulizik, nem drogozik, mint sok mai fiatal, így nem látom akadályát, hogy elvégeztessen egy ilyen műtétet. Egyébként most kezdi a jogosítványát is megszerezni, és bár a baleset után egy picit meg van ijedve a vezetéstől, mondtam neki, hogy igenis meg kell tanulnia vezetni, mert az egy fontos dolog."