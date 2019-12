Kerényi Miklós Máté elárulta, miért fogalmazódott meg benne egészen fiatalon, hogy megváltoztatja a nevét, melyet később meg is tett.

Közel tizenöt év, tucatnyi szerep és megannyi előadás van már Kerényi Miklós Máté mögött. A Junior Prima-díjas színész felmenői között számtalan művészember van, ő mégis maga döntött úgy, hogy a színészi pályát választja hivatásául.

„A testvéreimmel nem voltunk se tiltásban, se nyomásban, hogy milyen szakmát válasszunk. Szabad akaratból lettünk azok, amik. Mi mást is szerettünk volna, mint ezt a művészi pályát, hiszen kölyökként a zongora alatt játszottunk, zene szólt reggeltől estig, művészek jöttek-mentek körülöttünk. A bátyám, – Kerényi Miklós Dávid balettművész – ha gyerekként meghallott bármilyen zenét azonnal felpattant, folyamatosan táncolt. Én nyugodtabb gyerek voltam, inkább énekeltem és nagyon szerettem verset mondani. Így indult minden" – árulta el a 95.8 Sláger FM-en a színész, aki rajong a szakmájáért és testvére munkásságát is nagy büszkeséggel követi nyomon.

" Amikor a bátyámmal 10-12 évesek voltunk, akkor úgy döntöttünk, hogy továbbvisszük a családi hagyományt, így mi is felvesszük a Miklós nevet. Így lett ő Kerényi Miklós Dávid, én pedig Kerényi Miklós Máté. A testvéremmel a fiainknál is tovább vittük ezt a hagyományt, ők is Miklósok lettek. A testvérem fia Kerényi Miklós Zsombor, míg az enyém Kerényi Miklós Ádám lett" – árulta el a Sláger Témában a színész.