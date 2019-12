Az eset a Prágától 350 kilométerre keletre lévő, Morvaország és Szilézia határán fekvő iparváros 1200 fekvőhelyes egyetemi kórházában történt. Jan Hamácek cseh belügyminiszter szerint a fegyveres a járóbeteg-ellátóban lezajlott lövöldözés után elmenekült. A rendőrség különleges egységei, köztük gyorsreagálású osztagok kommandósai érkeztek a helyszínre, és rendőrségi helikopterek is részt vesznek a támadó utáni hajszában a városban.

Jirí Havrlant kórházigazgató azt mondta, hogy a lövöldözés a kórház traumatológiai osztályán történt.

Más részletek egyelőre nem ismertek. A tettes indítékairól sem tudni semmit. A rendőrség egy 180 centiméter magas, piros kabátos férfit keres. A Mladá Fronta Dnes közzétette a feltételezett támadó fényképét is. A vérengzés után a rendőrség lezárta a kórházat és a közelben lévő egyetemet is - írja az MTI. Sajtóértesülések szerint hat ember vesztette életét a lövöldözésben.