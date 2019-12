A Fülöp-szigeteken sok mindennel foglalkozik Bódi Sylvi, a szemetet is ő szedi.

Bódi Sylvi Instagram-oldalán osztotta meg követőivel, hogy a Fülöp-szigeteken a feladatai közé tartozik az is, hogy a szemetet összegyűjtse. Az egykori modell nagy örömmel teszi, némi ételért, szállásért és hálás tekintetekért cserébe. Ráadásul nem csak a parton, de a víz alatt is összegyűjti a hulladékot, akár 20 méter mélyre is le tud merülni szabad tüdővel. "Szeretem és tisztelem a természetet és annak élővilágát. Az óceán egészsége a mi jövőnket befolyásolja" - írta.