Közel 4 éve feküdt kés alá Nia, a Love Island egykori játékosa, hogy megműttesse melleit. A beavatkozást végző orvos azonban nagyon rossz munkát végzett, túl széles implantátumot tett be, emiatt a celeb mellizma felszakadt. A horrorbeavatkozásról és a megpróbáltatásairól most az RTL Klub nézőinek vallott.

„Ennek nagyon csúnya kinézete is volt a műtét után 2-3 hónappal, szépen-lassan felvált és torzult az implantátum és a cicim is, elmozdult a szilikon, és volt egy szabad szemmel is látható lyuk, itt a dekoltázsomnál. Megijedtem és elmentem orvoshoz. Négy doktornál fordultam meg, mindegyik azt mondta, hogy leszakadt a mellizmom. A negyedik azt mondta, mennyire sajnál... Nem értettem, miért mondta ezt ilyen drámaian, erre azt mondta, hogy ezt nem lehet már úgy megcsinálni, hogy százszázalékosan helyre lehetne hozni. Na, akkor sírva fakadtam..."