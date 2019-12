Fenyegető üzeneteket kap az András herceget szexuális bűncselekménnyel vádoló nő – számolt be róla a Sky News. Virginia Roberts-Giuffre, aki állítja, évekkel ezelőtt Jeffrey Epstein milliárdos kényszerítette arra, hogy lefeküdjön a herceggel, kijelentette, nem hajlamos az öngyilkosságra, így ha a közeljövőben bármi baja esne, azt valaki másnak köszönheti és nem önmagának.

Elárulta azt is, hogy az FBI is komolyan veszi a fenyegetéseket, ezért fel is vették vele a kapcsolatot.