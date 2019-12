A tehetségkutató után Király L. Norbi csillaga felfelé ívelt, de aztán fokozatosan eltűnt a rajongók szeme elől. Sok megpróbáltatás után azonban mostanra teljesen rendeződött az élete. Megtalálta az igazit és álmai otthonát is: neki és kutyájának is tökéletes.

"Pár hónap kutatás után egy külső kerület csendes kertvárosi részén találtam meg álmaim otthonát, ami tökéletesen alkalmas nekem és mint kiderült, Brúnónak is. A ház egyszerű, de nagyszerű. Szeretek főzni, így fontos szempont volt a konyha. A felső szinten pedig két szoba van, amely szintén ideális, még akkor is, ha egyszer bővülne a család. Az udvar nekem kicsit nagy, de Brúnónak lehetne nagyobb is" - mondta a Blikknek Norbi. "Nagyon nehéz évek állnak mögöttem. Fiatalon, tapasztalatlanul, családi támasz nélkül csöppentem egy nem mindennapi élethelyzetbe, amit fel kellett dolgozni, és persze nem mindent tudtam megfelelően kezelni. Egyszerűen fel kellett hozzá nőnöm. Most úgy érzem, tudom, hol a helyem, tudom, mit akarok és hogyan valósítom meg a terveimet" - tette hozzá. Párkapcsolatáról azonban nem árult el sokat.

"Most már több mint egy éve együtt vagyunk a párommal. Számomra azonban a magánélet teljesen tabuvá vált, ráadásul ő civil, tehát semmi köze nincs az én szakmámhoz, így nem szoktam erről nyilatkozni, de annyit elárulhatok, hogy remekül megértjük egymást."