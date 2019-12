A Barátok közt színészeinek már elkezdődött a téli szünet, idén már nem forgatnak többet. Gyebnár Csekka a Reggeliben elárulta, nagyon várta már ezt az időszakot, amikor végre lesz egy kis ideje pihenni.

„Igyekszem mindig harmóniára törekedni, akkor is, ha éppen gondok vannak vagy nehezebb időszakot élünk. De most egy picit fellélegeztem, hiszen letettem a lantot pár napja és most legalább két hétig nem kell esténként tanulni, nem kell sehova menni, sem korán kelni, csak pihenni kell, én már ettől is boldog vagyok. Nem azért, mintha nem szeretnék munkába járni, de nyilván nagyon jól esik az embernek egy kis szünet. Már nem forgatunk."