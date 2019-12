Viharos szél is várható az elkövetkezendő napokban.

Szombaton változóan felhős időre számíthatunk, főleg keleten és az Alpokalján hózáporokkal. Az ÉNy-i szél nagy területen lesz erős, néhol viharos széllökések is lehetnek. Reggel -3, délután +3°C körül alakul a hőmérséklet. Hideg téli időnk lesz.

Vasárnap általában napos, tiszta idő lesz, csapadék nem alakul ki. Reggel országos fagyra készülhetünk (-7, -1 fok), délután is hideg lesz 0, +4 fokkal.

Hétfőn többórás ragyogó napsütésre van kilátás, kizárt a csapadék. Reggel kemény fagy is lehet, főleg északon akár -9, -10 fokig is süllyedhet a hőmérséklet. Délután is csak kevéssel 0 fok felett valószínű a hőmérséklet.

Szilveszter napján napközben ÉNy felől megnövekszik a felhőzet, de zápor, a hegyekben hózápor csak elvétve fordulhat elő. Az ÉNy-i szél fokozatosan megélénkül. 1 és 6 fok közötti értékeket mérhetünk.

Újév napján pedig fokozatosan csökken a felhőzet, déltől már többórás napsütés várható. Az ÉNy-i szél erős lesz. +5, +6 fok körül alakul a délutáni órák hőmérséklete - írta meg a köüönyeg.hu.