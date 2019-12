Huszonöt nap telt el azóta, hogy egy 17 éves mintadiák a fizikaórán kis híján kioltotta tanára életét egy győri középiskolában, miután néhány órával korábban hármast kapott tőle. H. András többször is megszúrta bicskájával az asszonyt, csak a szerencsén és a begőzölt fiatalt lefegyverző osztálytársán múlt, hogy az 51 éves N. Mónika még ma is életben van. A fiatal azóta a börtönben várja sorsának alakulását. Jelenleg az ügyben perdöntő elmeorvosi szakvélemény elkészítésére várnak, aminek a soron kívüliségét az ügyészség is kérte.

"Továbbra is azt mondja, hogy a kardinális pillanatra nem emlékszik. Arra, hogy elindul a tanár felé, még igen, s talán arra is, hogy meg akarta szúrni"– mondta dr. Faragó Péter, a késelő diák védője a Kisalföldnek.

"Újabb minősítő körülményt róttak a terhére, így az ítéletnél az előre kiterveltség mellett azt is figyelembe fogják venni, hogy a bűncselekményt közfeladatot ellátó személy sérelmére követte el"

A súlyosbító tételek mellett persze akadnak enyhítő körülmények is: többek között az őszinte megbánás, az életkora, de az esetleges bocsánatkérés is annak minősül.

"A napokban elhatározta, hogy papírra vetné gondolatait, érzéseit, amiket egy levélben juttatna el az osztályának és a tanárnőnek is. Szeretné kiírni a mardosó lelkiismeret okozta állapotot, ami természetesen egyfajta bocsánatkérés is lenne"– magyarázta a fiatal fiú ügyvédje.