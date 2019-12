"Azt hiszem, hogy Tamás öregségére csak békességet szeretne És amióta elköltözött a közös otthonukból, kiegyensúlyozottabbnak is látjuk őt. A pazar, úszómedencés gödi házban Bori él, ő pedig Budán bérelt egy lakást. A közelben lakik az egyik fia, így vagy ő megy hozzájuk, vagy a gyerekei és az unokái látogatják. A fiai mindenben az édesapjuk mellett állnak, és a volt tanítványai is gondoskodnak arról, hogy a tanár úr ne érezze magányosnak magát. Meglátogatják, és ilyenkor mennek az órákon át tartó beszélgetések. Sokat olvas, és ír. Tamás mindig nagy hangsúlyt fordított arra, hogy a korának megfelelően mozogjon, így ha már nem is teniszezik, de legalább nagyokat sétál. A múltkoriban találkoztam az egyik fiával, és rákérdeztem, hogy van az édesapjuk. Ő csak annyit válaszolt: 'most már jól, nem kell aggódnunk érte'. Azt hiszem, az utóbbi években nem lehetett túl boldog a házassága. Mindenesetre amióta elköltözött a közös otthonukból, úgy tudom, hogy nem is nagyon beszélt a feleségével. Ők többször szakítottak már az életük során, aztán újra együtt folytatták, most viszont biztos nem lesz már békülés. Jövő év elején valószínűleg kimondják a válásukat, és ezzel hivatalosan is véget ér a kapcsolatuk" – mesélte a Kiskegyednek Vitray egyik volt kollégája.