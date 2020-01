Továbbra is gyorsétteremben dolgozik az X-Faktor idei felfedezettje, Bagdi Enikő.

Bagdi Enikő nehezen viselte, hogy kiesett az X-Faktor harmadik élő showjában, de azóta sikerült feldolgoznia a történteket. Továbbra sem adta fel álmát, hogy híres énekesnő váljon belőle, de addig is, meg kell valamiből élnie, ezért visszament dolgozni a gyorsétterembe.

„Az éneklést semmiképpen nem szeretném abbahagyni, próbálkozom ezután is, és remélem, hogy továbbra is sok fellépésem, koncertem lesz. Emellett viszont szerintem nem ciki, ha van az embernek egy állandó munkája is, ami biztonságot jelent" – nyilatkozta a Blikknek.