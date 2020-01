Immár hármasban, a kis Hannarózával együtt ünnepelte a szilvesztert Tóth Gabi és Krausz Gábor. A szülők ezúttal otthon búcsúztatták az óévet, de ezt egyáltalán nem bánták.

Az énekesnő a közösségi oldalán megmutatta, hogyan buliztak: kislányukkal a karjukban, gyerekpezsgővel.

„Embertelen az idei party nálunk! Hannika átszopizott 2020-ba, és szerintem az after is irgalmatlan lesz hajnal 2-3tól. Szerelmem jó színben, én kicsit sápadtan, de sosem néztem ki ilyen "jól". HAJ? Sok munka van ám benne! Jó pár álmatlan éjszaka pl... És nem cserélnék senkivel! Ezt hozta nekünk 2019 és boldogabb nem is lehetnék! 2020 egy új kezdet, amiért leírhatatlanul hálás vagyok! Köszönöm szerelmem, Krausz Gábor. Nélküled nem ment volna. BOLDOG új Évet mindenkinek! Az álmok teljesülnek!" – írta a képhez.