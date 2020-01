Hosszú évekkel ezelőtt tűnt el a tévéképernyőről Onyutha Judit. Az egykori időjós most a BEST magazinnak mesélt arról, hogyan is él azóta. Elárulta, jelenleg némettanárként dolgozik egy kisváros általános iskolájában. Gyerekei tinédzserré cseperedtek, Marci 17, Panni pedig 14 esztendős. Az egykori tévés 2012-ben elvált, de nem sokkal ezt követően újra rátalált a szerelem. Párja szakács és Zoltánnak hívják.

„Igazán szerencsésnek mondhatom magam, hogy viszonylag friss válás után egymásra találtunk. Sokan mondják olyankor, hogy félnek fejest ugrani egy új kapcsolatba, vagy éppen soha többé ne mis akarnak házasságot, de én épp a másik véglet vagyok. Nagyon társas lény, akinek szüksége van támaszra, arra az érzelmi és fizikai biztonságra, amit egy társ jelenléte tud nyújtani. A párommal egy reális közös talajon állunk, szeretjük egymást. Nagyon összecsiszolódtunk az elmúlt évek alatt, Zoli lett a másik felem. Az ember időként túl kiszolgáltatottá vélik, de tudom, hogy mellette nem vagyok védtelen, és erre az érzésre szükségem van."